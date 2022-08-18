Жительница Мелитополя рассказала, как ее избили украинские солдаты

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Жительница подконтрольного России Мелитополя в Запорожской области Алена Фомина рассказала РИА Новости о том, как ее избили украинские солдаты. По словам женщины, она отправилась с ребенком в свою квартиру в Запорожье для получения документов. Там она прошла допрос, где люди, представившиеся сотрудниками СБУ, обвинили ее в коллаборационизме. На следующий дней к ней ворвались украинские солдаты в балаклавах и с автоматами, заставили говорить «я люблю Украину» и избили.

Они начали прикладывать силы и заставляли говорить, что я люблю Украину. Я была готова под дулом автомата сказать все что угодно... Били по лицу, хватали за волосы... Ребят, но так не делается... Я увидела, кто такие враги. Слава богу, что я вернулась домой, к своим детям, — отметила она.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что власти Украины готовят карательную операцию в Харькове. Целью СБУ станут лояльные к России украинцы.

Мизинцев отметил, что Киев собирается направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для «проведения карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России». В последующем их обвинят в коллаборационизме. В город силовики Украины въедут под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов российской авиации и артиллерии, указал он.