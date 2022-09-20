В Мелитополе начался общенародный съезд, где обсудят присоединение к России В Мелитополе начался общенародный съезд по вопросу референдума о присоединении к России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мелитополе начался съезд жителей Запорожской области по вопросу проведения референдума о вхождении в состав России. На форум о территориальной принадлежности региона съехались делегаты со всего региона, передает РИА Новости.

Съезд граждан, организованный общественным движением «Мы вместе с Россией», проходит в Мелитополе. На него приехали делегаты из почти всех населенных пунктов области. Отмечается, что многим не хватило места в зале, люди стоят в проходах.

Известно, что на нем присутствует член главного совета администрации Запорожской области и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В ходе своего выступления Рогов заявил, чем быстрее регионы войдут в состав России, тем быстрее наступит мир.

19 сентября общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о присоединении регионов к России. Это обращение в настоящий момент находится на рассмотрении глав этих республик. В тот же день Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с аналогичной просьбой.

Представители регионов в своих обращениях подчеркивали, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение является крайне необходимым в условиях постоянных атак со стороны Украины.