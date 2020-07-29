Житель Украины трижды заразился коронавирусом

Глава управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимир Богайчук рассказал, что местный житель в третий раз заболел COVID-19. Такое заявление он сделал в ходе заседания местной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
По его словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает ухудшаться,
Есть больной, заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания, — подчеркнул он.
В настоящее время на территории региона болеют 1075 человек, 144 из которых переносят COVID-19 в больнице, около 30 — в тяжёлом состоянии. Койки в медучреждениях первой волны заполнены на 26,7%.
Это связано с тем, что люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая и возникает из-за несоблюдения именно карантинных мероприятий, — добавил он.
В отдельных регионах наблюдается особенная агрессивность вируса. Так, в Монастырском районе практически все пациенты находятся в тяжёлом состоянии.
Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении коронавируса в мире. Число смертей от COVID-19 за последние сутки составило 5274. Днём ранее было зафиксировано 4153 летальных исхода.
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