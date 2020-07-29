Житель Украины трижды заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/67920fe0-d1d5-11ea-b46b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимир Богайчук рассказал, что местный житель в третий раз заболел COVID-19. Такое заявление он сделал в ходе заседания местной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает ухудшаться, передаёт издание «Тернополяни».

Есть больной, заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания, — подчеркнул он.

В настоящее время на территории региона болеют 1075 человек, 144 из которых переносят COVID-19 в больнице, около 30 — в тяжёлом состоянии. Койки в медучреждениях первой волны заполнены на 26,7%.

Это связано с тем, что люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая и возникает из-за несоблюдения именно карантинных мероприятий, — добавил он.

В отдельных регионах наблюдается особенная агрессивность вируса. Так, в Монастырском районе практически все пациенты находятся в тяжёлом состоянии.

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении коронавируса в мире. Число смертей от COVID-19 за последние сутки составило 5274. Днём ранее было зафиксировано 4153 летальных исхода.