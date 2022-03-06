Женщина попыталась вывезти мужа из Украины в багажнике автомобиля

Женщина на Украине попыталась вывезти своего мужа в багажнике автомобиля в Венгрию. Теперь ей грозит до пяти лет тюремного заключения. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на данные МВД.

По данным правоохранителей, таким образом женщина пыталась спасти супруга от всеобщей мобилизации, которую объявили власти страны в связи с проведением на Украине российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации.

Под Мукачево жена пыталась вывезти в Венгрию своего мужа в багажнике «Лексуса». Теперь женщине светит до пяти лет лишения свободы, а мужчине — мобилизация, — говорится в сообщении издания, его цитирует РИА Новости.

Ранее в ООН назвали число беженцев, покинувших Украину. За последние 10 дней число украинских беженцев превысило 1,5 миллиона человек, заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. По словам Гранди, кризис, связанный с беженцами в Европе, растёт самыми быстрыми темпами со времён Второй мировой войны.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».