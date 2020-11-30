Земан потребовал от спецслужб имена «российских шпионов»

https://static.news.ru/photo/0339ca90-3311-11eb-ada8-fa163e074e61_660.jpg Милош Земан Фото: Michal Krumphanzl/CTK/Global look Press

Президент Чехии Милош Земан потребовал от контрразведки предоставить ему имена «российских шпионов», которые якобы действуют на территории страны.

Глава государства ожидает от Службы безопасности и информации (СБИ) отчёта по трём пунктам: о влиянии и операциях проникновения российских спецслужб, которые могут угрожать безопасности Чехии, по именам российских офицеров, которые руководят этими операциями, и лиц, участвующих в них, а также чехов, сотрудничающих с разведчиками РФ, об отмывании денег российской организованной преступностью.

Эксперты считают, что предоставление такой информации президенту проблематично, поскольку это приведёт к раскрытию секретов чешских спецслужб.

Если эти имена будут сообщены, это может поставить под угрозу множество людей и операций, это невозможно. Президенту не важно знать имена, — сказал Чешскому радио бывший глава гражданской разведки Франтишек Бублан.

Пресс-секретарь Земана Йиржи Овчачек заявил, что ему неизвестно о задании главы государства. Экс-министр по делам спецслужб Ярослав Башта, в свою очередь, отметил, что требование Земана соответствует его президентскому мандату.

Глава страны имеет право на полноценную информацию, обосновывающую утверждения контрразведчиков, — цитирует его РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что чешская контрразведка посчитала чрезмерным число сотрудников посольства РФ. В ведомстве заявили, что количество сотрудников российского посольства почти в три раза больше работников чешской дипмиссии в Москве. В Праге полагают, что часть их на самом деле является агентами.