Зеленскому готовят преемника: почему он надоел Западу, кем могут заменить Нарышкин: Запада обсуждает необходимость замены Зеленского

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Российская разведка получила сведения об обсуждении на Западе возможности отставки президента Украины Владимира Зеленского, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. Почему Зеленский надоел Западу, кем его могут заменить?

Что известно разведке об отставке Зеленского

Пресс-бюро СВР распространило заявление Нарышкина об обсуждениях, которые ведут между собой официальные лица ведущих стран Запада.

«[Западные политики] все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского», — отмечает Нарышкин.

Глава российской разведки подчеркнул, что главная цель Запада в данном случае — «сохранение русофобского киевского режима» и «замораживание конфликта [на Украине]». Необходимость в смене Зеленского может возникнуть «уже скоро», считают в СВР.

Почему Зеленский надоел Западу

К отставке Зеленского союзников Киева на Западе подталкивает целый ряд причин, в том числе провал контрнаступления ВСУ. Директор СВР отметил «бесконечное хамство украинского президента в общении с зарубежными партнерами». На Западе ощутили, что это хамство сопровождают «беспредельное кумовство и коррупция», масштабы которых «приводят в шок даже знающих толк в подобных делах западных политиков», пишет Нарышкин.

«Но главное — это утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников», — подчеркнул директор СВР.

Имидж бескомпромиссного лидера, который создал себе Владимир Зеленский, из преимущества превратился в проблему для западных политиков. Проблемой также стала его отказ вступать в переговоры с Москвой.

«По оценкам американского разведывательного сообщества, с учетом развития ситуации на украинском театре военных действий потребность в этом [начале переговоров с Россией об условиях прекращения огня] может возникнуть уже в скором времени», — указал глава СВР.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Владимир Зеленский

Кто может стать преемником Зеленского

По версии Нарышкина, на Западе ищут в преемнике Зеленского «украинского Пилсудского». Йозеф Пилсудский сыграл ключевую роль в возникновении независимой Польши после Первой мировой войны, стал маршалом и первым главой Польши, активно поддерживал все националистические проекты, направленные на ослабление и расчленение Российской Империи и Советского Союза.

Как сообщает Нарышкин, возможных преемников Зеленского обсуждали в кулуарах прошедшей в Брюсселе 13-14 ноября встречи глав МИД стран Евросоюза. По мнению европейцев, стать президентом Украины могли бы:

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который популярен в среде военных, в том числе из-за откровенных интервью в западных СМИ;

глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, который известен жесткими антироссийскими заявлениями;

глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, также непримиримый противник Москвы;

бывший советник ОП Алексей Арестович, который осенью 2023 года начал выступать с призывами о завершении конфликта и начале переговоров с Россией;

мэр Киева Виталий Кличко, который в 2023 году начал выступать с резкой критикой Зеленского и его администрации.

По версии политиков Евросоюза, тот, кто придет на смену Зеленскому, должен стать создателем «прочного санитарного кордона» между Россией и Европой.

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

Кого видят преемником Зеленского в России

Ни один из таких кандидатов на смену Зеленского не устраивает Россию, заявил NEWS.ru член Совета Федерации Владимир Джабаров — по его словам, «все они птенцы одного неонацистского гнезда». С этими фигурами ситуация на Украине никак не изменится, уверен сенатор.

«Кто-то из них будет немного лучше, кто-то хуже, но сути это не поменяет, потому что все эти марионетки продолжат следовать нынешнему режиму и выполнять требования Запада. Все фигуры на Украине отработанные и мало чем отличаются от нынешнего президента. Даже „Оппозиционная платформа — За жизнь“ полностью себя дискредитировала, как и коммунисты», — указал Джабаров.

По его словам, украинский народ должен выбрать новую фигуру. Это должен быть человек, «который стремится помочь мирным гражданам, и которого мы еще не знаем».

«Но чтобы это произошло, для начала Украину нужно избавить от ее деятелей и закончить СВО. Новая кандидатура должна прекратить делать из Украины антироссийский проект, сделать ее нейтральным и дружественно настроенным к нам государством. Как правило, такие личности есть, и я уверен, что они найдутся, а режим Зеленского падет», — заявил российский сенатор.

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