Зеленский утвердил стратегию возвращения Крыма

https://static.news.ru/photo/b93c2752-8cb2-11eb-9162-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя».

Этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путём деоккупации и реинтеграции Крыма, — говорится на сайте украинского лидера.

Там отмечается, что документ сигнализирует международному сообществу о последовательности действий Киева по возвращению Крыма. Для этого Украина инициирует международные приговоры.

Правительство страны должно разработать план реализации стратегии, на основе которого будут действовать соответствующие ведомства.

Накануне министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба рассказывал, что действий Киева состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая 11 марта стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — синергия — «восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом и городом Севастополем».

Ранее NEWS.ru писал, что украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он заявил, что никогда не забудет о потере Крыма и разберётся с теми, кто создал условия для этого. Политик подчеркнул, что Киев не снимает с повестки вопрос о возвращении Крыма.

23 августа Киев планирует проведение саммита «Крымская платформа», в рамках которого будет обсуждаться вопрос возвращения полуострова. К мероприятию предлагается присоединиться Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, Японии и США.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после Евромайдана. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.