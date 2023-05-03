Зеленский улетел из Финляндии в неизвестном направлении РИА Новости: Зеленский покинул Хельсинки в неизвестном направлении в самолете без сигналов

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский завершил свой визит в Финляндию, где принял участие в саммите стран Северной Европы, и покинул страну в неизвестном направлении. Об этом сообщает РИА Новости. По информации агентства. кортеж украинского лидера покинул Президентский дворец около 20:30 мск и направился в аэропорт.

Как рассказал корреспондент агентства, кортеж около 20:50 мск прибыл к терминалу для частных самолетов в аэропорте столицы. При этом над воздушной гаванью зависли несколько вертолетов, обеспечивающих безопасность вылетов высокопоставленных лиц.

Сервис Flightradar в свою очередь сообщил, что в аэропорту в то время пребывал самолет без опознавательных знаков, который следовал в неизвестном направлении и вскоре пропал из данных сервиса. В газете Helsingin Sanomat отметили, что в аэропорту Вантаа находится самолет администрации Белого дома. На нем с выключенными транспондерами, предположительно, и прилетел Зеленский.

Самолет покинул Финляндию около 21:00 мск. После этого полиция также покинула зону терминала частных рейсов.

Ранее телеканал NTV сообщал, что Владимир Зеленский посетит с визитом Германию 13 мая. 14 мая он проведет встречу с немецким канцлером Олафом Шольцем. Также, по сведениям канала, украинскому президенту вручат международную премию имени Карла Великого.