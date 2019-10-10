Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему звонили российские артисты Семён Слепаков и Александр Ревва.
По его словам, он потерял связь почтим со всеми юмористами, с которыми был знаком во время игр в КВН, передаёт
Ребята из Камеди. Слепаков звонил, Ревва — он же наш. Он же из Донецка, — подчеркнул политик.
Ранее News.ru писал, что Зеленский высказался за укрепление отношений между Украиной и США. При это добавил, что не хочет и не станет вмешиваться в предстоящие выборы американского президента.
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