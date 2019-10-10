https://static.news.ru/photo/8f6fc10e-a366-11e9-a41a-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему звонили российские артисты Семён Слепаков и Александр Ревва.

По его словам, он потерял связь почтим со всеми юмористами, с которыми был знаком во время игр в КВН, передаёт argumenti.ru . Однако он смог вспомнить нескольких артистов, поддерживающих контакты с ним.

Ребята из Камеди. Слепаков звонил, Ревва — он же наш. Он же из Донецка, — подчеркнул политик.

Ранее News.ru писал, что Зеленский высказался за укрепление отношений между Украиной и США. При это добавил, что не хочет и не станет вмешиваться в предстоящие выборы американского президента.