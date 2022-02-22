Зеленский рассказал о поддержке членства Украины в ЕС Польшей и Литвой

Евросоюз принял санкции против РФ из-за признания Луганской и Донецкой народных республик. Они будут опубликованы в ближайшее время до конца дня, отмечается в заявлении представительства Франции, председательствующей в ЕС.

Все страны-члены Союза оставили подписи под новым санкционным пакетом. Письменная процедура по санкциям благополучно завершена. Юридические акты приняты и будут опубликованы для непосредственного вступления в силу до конца дня, —...