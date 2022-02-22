Зеленский рассказал о поддержке членства Украины в ЕС Польшей и Литвой
Ксения Голуб
Ксения Голуб
18:56, 23 февраля 2022
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Польша и Литва поддержали заявление о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с польским и литовским коллегами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, они прибыли в Киев с визитом. Он также отметил, что все три страны скоординировали действия для противостояния «агрессии России», пишет ТАСС.
Мы считаем, что сегодня это [предоставление Украине членства в ЕС — NEWS.ru] очень важный сигнал для украинского общества, для объединения нашего государства. Я благодарен что вы, господа уважаемые президенты, разделяете это мнение. Подтверждение этому закреплено в нашем совместном заявлении о поддержке со стороны Литвы и Польши в вопросе предоставления нашему государству статуса страны-кандидата, — сказал он.
Зеленский также рассказал, что Киев, Вильнюс и Варшава скоординировали действия по противодействию «агрессии России».
Мы предметно обсудили последствия действий России для европейской и региональной безопасности, мы едины в том, что будущее европейской безопасности сейчас решается у нас, дома, на Украине. Мы скоординировали наши усилия с целью противодействия агрессии со стороны России и деэскалации конфликта, — заявил президент Украины.
Проект постановления об обращении в Генассамблею ООН об «исключении РФ из состава членов ООН» ранее был зарегистрирован в Верховной раде Украины. Его автор — депутат от националистического объединения «Свобода» Оксана Савчук. Также в украинском парламенте зарегистрировали проекты обращений по поводу исключения России из ОБСЕ и Совета Европы.