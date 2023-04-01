Президент Украины Владимир Зеленский со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в рамках телефонного разговора обсудили взаимодействие стран в оборонной сфере. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале. Также политики поговорили о ситуации на линии боевого соприкосновения.
В часовом разговоре с Эммануэлем Макроном предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции. Подробно проинформировал о ситуации на передовой, — написал Зеленский.
Также президент Украины отметил, что они с Макроном успели поговорить о дальнейших шагах по реализации так называемой формулы мира, которую предлагает Киев. Кроме того, национальные лидеры скоординировали действия в контексте ближайших мероприятий на международном уровне.
Франция к настоящему моменту отправила 18 самоходных артиллерийских установок Caesar и две батареи зенитных комплексов Crotale в рамках поддержки Украины.
Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что страны Евросоюза дали обещание Зеленскому помочь победить Россию. Он сказал, что европейцы продолжают помогать Киеву на всех уровнях — политическом, экономическом, военном и гуманитарном.