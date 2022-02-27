Зеленский призвал VISA и MasterCard прекратить работу на территории России

Президент Украины Владимир Зеленский направил официальные письма в VISA и MasterCard с просьбой прекратить работу сервисов на территории России, сообщает «Страна.ua». По его словам, запрет на работу банковских карт необходимо распространить на всю Россию, а не только на подсанкционные предприятия. Верховная рада призвала делиться обращением во всех соцсетях.

Срочно обращаюсь к вам с просьбой заблокировать все платёжные сервисы Visa и MasterCard как на территории РФ, так и за рубежом, по всем без исключения картам, выпущенным на территории Российской Федерации, — говорится в обращении.

26 февраля стало известно, что продукты Mastercard, которые были выпущены банками ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк, прекращают функционировать за границей, однако картами можно будет пользоваться внутри России.

Ранее Зеленский в очередном видеообращении рассказал, что «все страны Запада» согласовали отключение России от международной системы SWIFT. По словам украинского лидера, это обернётся миллиардным ущербом для РФ.

При этом в США и ЕС рассматривают вариант отключения от SWIFT не всей российской экономики, как отмечалось ранее, а только отдельных банков и компаний, находящихся под санкциями.