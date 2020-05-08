Зеленский призвал не делать из войны культ и хранить Победу в сердцах

https://static.news.ru/photo/5983d492-91e3-11ea-bab2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский (в центре) Фото: president.gov.ua

9 мая следует искренне и без лишнего пафоса чтить память всех народов антигитлеровской коалиции, которые внесли вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он заверил, что граждане страны никогда не забудут цену победы. По разным данным, это как минимум 50 млн жертв, из которых более 8 млн — погибшие и замученные украинцы, напомнил глава государства. И сегодня никто не вправе приватизировать победу.

Помня все ужасы того периода, мы не делаем из войны культа. И этот важный день не рекламная кампания, не соревнование лозунгов, не помпезный конкурс танцев на костях. Потому что для чествования подвига каждого, кто приближал победу, главное не громкость, а искренность, — сказал Зеленский в видеообращении к украинцам.

Он подчеркнул, что победа должна быть, прежде всего, в сердце у каждого, а ветеранов, которых осталось очень мало, важно вспоминать не только в праздничные майские дни, а благодарить каждый день, потому что они «отдали войне свою молодость для того, чтобы молодость была у нас».

Украина на государственном уровне отмечает 8 Мая как День памяти и примирения и 9 Мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне. От термина «Великая Отечественная война» страна отказалась в период правления Петра Порошенко.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Луганской области. Он посетил мемориальный комплекс «Украина — освободителям» в посёлке Меловое, расположенном на российско-украинской границе.