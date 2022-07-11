Зеленский поручил ввести экзамен для получения украинского паспорта

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю заняться вопросом введения обязательного экзамена для получения украинского гражданства. Таким образом глава государства отреагировал на петицию местного населения о необходимости введения экзамена для тех, кто желает получить украинский паспорт. Данную петицию поддержали 26 тысяч местных граждан.

Я обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос (о введении обязательного экзамена. — NEWS.ru), — приводятся слова Зеленского на сайте президента Украины.

Ранее российскому журналисту Александру Невзорову (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) и его жене Лидии власти Украины решили предоставить гражданство «за выдающиеся заслуги перед страной». Журналист вместе с супругой подавали соответствующие документы в конце апреля этого года.

Уполномоченная по правам человека в Верховной раде Людмила Денисова также заявила, что российские паспорта, которые получают жители частично признанных республик Донбасса, являются «аусвайсами» — документом, удостоверяющим личность и выданным немецкими оккупационными властями в годы Великой Отечественной войны.