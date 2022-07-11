Зеленский отказался раскрывать план по возвращению юга Украины

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отказался раскрывать план по возвращению юга страны, сообщает РИА Новости. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о приказе главы государства вернуть юг страны под контроль Киева.

Не читал интервью министра обороны. Могу сказать, что задание у всех наших военных — деоккупировать всю нашу территорию. Деталями тех или иных планов, если не против, делиться не буду, — сказал Зеленский.

Резников ранее заявил, что у Украины собраны «миллионные силы», при этом все бойцы получат именно западное оружие. На Украине уже призвали мирное население в срочном порядке покинуть территории, которые сейчас подконтрольны российским войскам, потому что якобы планируется контрнаступление ВСУ.

Представитель ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что последние заявления украинских властей о якобы «миллионных боевых силах», готовящихся к освобождению юга страны, звучат только для того, чтобы получить новую военную помощь от западных стран.