Зеленский объявил о невозможности восстановления энергосистемы Украины Зеленский: восстановить энергосистему Украины в настоящее время полностью невозможно

В настоящее время полностью восстановить энергетическую систему Украины невозможно. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский, видео его обращения опубликовано в личном Telegram-канале главы государства. Он пояснил, что по данной причине в городах страны продолжат сохраняться графики отключений электричества.

Провел совещание о стабилизации энергосистемы и защите наших электростанций. Постоянно увеличиваем генерацию и поставки электричества... Но стоит не забывать, что восстановить 100% энергосистемы... сейчас невозможно, нужно время. Именно поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений, — сказал Зеленский.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице этой зимой может наступить апокалипсис, если удары по инфраструктуре продолжатся. Глава города предупредил, что жители Киева могут остаться без электричества, воды и тепла. Он добавил, что люди в этой ситуации не смогут жить в своих домах.

В свою очередь журнал Newsweek со ссылкой на данные НКО Mercy Corp сообщил, что энергетическая инфраструктура Украины может перестать работать уже к католическому Рождеству. По данным издания, в перспективе отключения электричества в стране могут длиться уже не часами и днями, а целыми неделями. В НКО также отметили, что в подобной ситуации многие города Украины окажутся непригодными для жизни по причине низких температур, это может продолжаться порядка четырех месяцев.