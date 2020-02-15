На Украине создан фонд восстановления Донбасса. В ближайшее время появится соответствующее министерство, сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Власти намерены выполнять эту задачу без промедления, отметил он в ходе общения с участниками Мюнхенской конференции по безопасности.
Мы впервые создали на Украине фонд мирового уровня. Он объединяет в себе два окна: первое — для международных партнёров, организаций и фондов; второе — для украинского фонда, который будет привлекать средства частного сектора и индивидуальных доноров, — цитирует Зеленского РИА Новости.
Украинский лидер уточнил, что приоритетами фонда станут работа с местным бизнесом, преодоление последствий войны и работа с незащищёнными слоями населения.
Фонд курируют Всемирный банк, офис президента и правительство Украины.
Ранее, как писал NEWS.ru, помощник главы государства Андрей Ермак, позже назначенный главой офиса президента Украины, рассказал, что власти страны работают над планом по восстановлению и развитию Донбасса. По его словам, после завершения войны регион должен стать процветающим и успешным.