Зеленский обвинил Шредера в работе на Россию Зеленский раскритиковал экс-канцлера Германии Шрёдера за поездку в Москву

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, назвав «отвратительным» его визит в Москву, передает УНИАН. По мнению главы государства, немецкий политик якобы работает на Россию.

Вообще, это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию, — сказал Зеленский.

Он добавил, что высказывания Шредера о том, что Москва выступает за дипломатическое урегулирование украинского кризиса, не соответствуют действительности. Зеленский утверждает, что Россия «против диалога» и Украине нужно продолжать бороться.

Накануне Шрёдер заявил, что Кремль готов искать решение украинского кризиса путем переговоров. Такой вывод экс-канцлер сделал по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся на прошлой неделе. При этом он назвал ошибкой нынешние события на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что основными темами разговора Путина и Шредера стали энергетический кризис и проблемы с поставками газа. В числе обсуждавшихся вопросов была проблема с турбиной для газопровода «Северный поток», отправленной на капремонт в Канаду и «застрявшей» в Германии. По его словам, Путин объяснил Шредеру, каких именно бумаг не хватает российской стороне для решения проблемы. Песков добавил, что Кремль располагает полной записью беседы, «если кто-то решится играть содержанием».