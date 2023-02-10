Зеленский не споет в Сан-Ремо

Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Вице-премьер нового правительства Италии Матео Сальвини — известный своим независимым нравом лидер партии «Лига Севера» — усомнился в вокальных способностях президента Украины и не дал Владимиру Зеленскому шанса посветить небритой физиономией перед аудиторией престижного певческого конкурса. Но Сальвини — особая фигура в лоскутной итальянской политике.

Другие члены итальянского коалиционного правительства испытывают, видимо, приступы когнитивного диссонанса. Особенно тяжело министру обороны Гуидо Крозетто, полагающему, что поставки тяжелых вооружений киевской хунте станут лучшим способом предотвратить начало третьей мировой войны. А вообще, выясняется, что синьор Крозетто отнюдь не враг российского народа и сторонник сохранения диалога, но прежде всего не с политическими властями, а с гражданским обществом. Как это можно расцепить на уровне межгосударственных отношений, да еще в условиях нагнетания союзниками Италии украинского кризиса, министр пока не смог объяснить, видимо, даже самому себе.

Фото: Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press Матео Сальвини

И тут уже его коллега по коалиции министр иностранных дел Антонию Таяни, решил как бы пополнить реестр добровольных миротворцев. Правда, весьма своеобразно, видимо, со свойственным жителям Апеннинского полуострова юмором. В результате еще не слишком известный в мировой политике деятель обещал просить (!) украинские власти начать переговоры об урегулировании конфликта, если Россия перестанет наносить удары по объектам критической инфраструктуры и вообще прекратит активные боевые действия.

В этом пассаже все прекрасно. И намерение в очередной раз соблазнить Россию, так сказать, заплатить авансом стратегическими уступками за возможность для Запада попросить несгибаемого Зеленского имитировать переговоры и еще более нахраписто потребовать от русских фактически капитуляции. И параллельно подтвержденное намерение Италии и впредь выполнять все свои обязательства по накачиванию оружием Украины.

Ощущение, что итальянцы ничего не слышали об откровениях фрау Меркель и месье Олланда, которые по прошествии времени и не скрывают, что минские переговоры и подписанные в белорусской столице соглашения были задуманы не для установления мира, а для выигрыша времени ради переустройства и перевооружения украинской армии. И заодно не обратили внимания на откровения шефа украинской военной разведки Кирилла Буданова о том, что первоначальные контакты в Гомеле, а затем и переговоры в Стамбуле также имели целью выиграть время, получить от россиян некоторые уступки. А за это время пополнить запасы снарядов и подтянуть резервы.

Проигнорировал министр, надо полагать, и слова российского президента о том, как «нас неоднократно водили за нос». Вряд ли можно допустить, что синьор Таяни столь не информирован. Видимо, он решил еще раз сыграть в ту же игру, но на новенького. Притом что от самого простого решения — прекратить поставки новых вооружений и тем самым без упрашиваний реально принудит Киев к переговорам — европейские официальные миротворцы отмахиваются как черт от ладана. А вот еще раз попытаться поводить русских за нос, так это с большим удовольствием. Вдруг да прокатит, как случалось совсем недавно.

Фото: Airman 1st Class Cedrique Oldaker/Global Look Press Поставка вооружения на Украину

Впрочем, мы сами все еще даем повод для западных тщетных надежд, объявляя, например, никому не нужное рождественское перемирие. Притом что на нынешней Украине даже Рождество празднуют уже на западный манер 25 декабря, а не 7 января.

Но заявленные позиции новых итальянских министров весьма симптоматичны. На каждом смысловом повороте они и их коллеги по НАТО как бы начинают с чистого листа в стиле Оруэлла, забывая, о чем же писали европейские газеты еще вчера. А вчера Россию обещали ввергнуть в «невероятную бедность», а руководству страны приготовили беспощадный трибунал, который должен предусмотреть самые суровые наказания.

Правда, 58 % итальянцев выступают против поставок тяжелых вооружений Украине. Может, и в Италии начинают прозревать даже министры.