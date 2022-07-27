Зеленский назначил нового генпрокурора Украины Новым генпрокурором Украины станет Андрей Костин

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении нового генерального прокурора Украины. Как передает РИА Новости, глава республики выдвинул кандидатуру депутата от партии «Слуга народа», главы правового комитета Андрея Костин.

Соответствующий документ был зарегистрирован на сайте Рады. Его инициатором выступил Зеленский.

Накануне политик отстранил от должности генпрокурора Украины Ирину Венедиктову. Также был снят с должности главы СБУ Иван Баканов. В офисе главы республики сообщили, что такие меры не означают их увольнение: в отношении руководителей ведомств проведут служебные проверки, после чего будет принято решение об их дальнейшей работе.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Венедиктова в ближайшие дни займет дипломатический пост. Депутат Рады Алексей Гончаренко в то же время написал, что экс-генпрокурор может стать послом Украины в Швейцарии.