Зеленский: настал момент принятия решения о членстве Украины в ЕС
Сергей Попов
Сергей Попов
12:04, 26 февраля 2022
Владимир ЗеленскийФото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз принять решение о членстве его страны в сообществе. Нынешняя ситуация является самым подходящим моментом для этого, написал украинский лидер в Twitter.
Наступил решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС, — отметил он.
Зеленский добавил, что его страна «с оружием в руках борется с оккупантом» за свободу и европейское будущее. Он выразил уверенность, что ЕС сделает выбор в пользу Украины.
Президент также отметил, что провёл беседу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которой обсудил с ним «дальнейшую действенную помощь» Киеву.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усомнился в возможности вступления Украины в Евросоюз. Он пояснил, что организация ещё никогда не тратила столько денег, сколько было предоставлено Украине и при этом реформы в стране ещё не завершены. По его словам, Киеву предстоит «очень длинный путь к успеху». Аналогичным образом высказался и глава Евросовета, добавив, что Европа будет поддерживать территориальную целостность Украины и развивать тесные связи с ней.