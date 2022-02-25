Зеленский: настал момент принятия решения о членстве Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз принять решение о членстве его страны в сообществе. Нынешняя ситуация является самым подходящим моментом для этого, написал украинский лидер в Twitter.

Наступил решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС, — отметил он.

Зеленский добавил, что его страна «с оружием в руках борется с оккупантом» за свободу и европейское будущее. Он выразил уверенность, что ЕС сделает выбор в пользу Украины.

Президент также отметил, что провёл беседу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которой обсудил с ним «дальнейшую действенную помощь» Киеву.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усомнился в возможности вступления Украины в Евросоюз. Он пояснил, что организация ещё никогда не тратила столько денег, сколько было предоставлено Украине и при этом реформы в стране ещё не завершены. По его словам, Киеву предстоит «очень длинный путь к успеху». Аналогичным образом высказался и глава Евросовета, добавив, что Европа будет поддерживать территориальную целостность Украины и развивать тесные связи с ней.