https://static.news.ru/photo/811a22ea-cbfa-11e9-9285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заверил своего польского коллегу Анджея Дуду в больших перспективах двустороннего сотрудничества. В качестве наглядного примера привёл факт появления керосиновой лампы.

«Очень символичное событие» произошло во Львове в 1853 году, напомнил украинский лидер на брифинге по итогам встречи с Дудой в Варшаве. До этого исторического момента широко применялись масляные светильники.

Игнаций Лукасевич и Ян Зег изобрели керосиновую лампу. Это значительный пример того, что, когда поляки и украинцы работают плечом к плечу, в этом мире становится значительно светлее, — цитирует Зеленского ТАСС .

Дуда на исторические параллели лидера украинского государства ответил улыбкой. А тот продолжил рассказывать о перспективах развития отношений между Варшавой и Киевом.

Ранее News.ru писал, что Зеленский, комментируя итоги встречи с Дудой, заявил о единодушии в оценке ряда событий и в планах на перспективу. В ответ на это российский сенатор Алексей Пушков иронично отметил, что президенты Украины и Польши «поют в одну дуду».