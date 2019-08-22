https://static.news.ru/photo/df048772-c4d6-11e9-914b-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с британским премьер-министром Борисом Джонсоном обсудили возможное возвращение России в G8.

Политики отметили, что «невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Москва систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность». Джонсон заверил Зеленского, что его позиция будет прослеживаться на следующем саммите «Большой семёрки», который состоится 24-26 августа во Франции, говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Ранее Зеленский заявил, что Россия может снова стать членом «Большой восьмёрки», если вернёт Крым.

Как писал News.ru, российский сенатор Алексей Пушков похвалил президента США Дональда Трампа за слова о возвращении Москвы в «Большую семёрку» и возобновлении работы группы в формате G8. Пушков назвал предложение американского лидера здравой и единственно верной мыслью.