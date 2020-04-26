Зеленский хочет привлечь туристов в Чернобыль

https://static.news.ru/photo/01eedae2-87cf-11ea-9140-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил главе госагентства по управлению зоной отчуждения Сергею Калашнику подготовить план развития территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции для привлечения туристов.

Руководитель ведомства, в свою очередь, сообщил о важности создания инфраструктуры в регионе. Также он рассказал о борьбе с пожарами в районе Припяти и о способах предотвращения ЧП в будущем, говорится на официальном сайте президента страны.

Главное, что мы можем сделать, — это раннее выявление пожаров с привлечением тепловизоров. Подключаем сюда беспилотники, а также постоянно проводим дежурство, чтобы быстрее на это реагировать, — передаёт портал.

ЧП в районе ЧАЭС зафиксировали 4 апреля 2020-го. Вскоре украинские силовики задержали подозреваемого в поджоге. Возбуждено уголовное дело. По словам фигуранта, он устроил ЧП ради забавы.

Огонь успел добраться до границы с Белоруссией. Пожарный поезд из Коростени прибыл к населённому пункту Журба в Житомирской области и работал там несколько дней подряд.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС случилась 26 апреля 1986 года. В результате взрыва на четвёртом энергоблоке произошло радиационное загрязнение территории в несколько десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России.