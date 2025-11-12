Зеленский готовит санкции против двух фигурантов скандала с «Энергоатомом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что готовит указ о санкциях против фигурантов дела по «Энергоатому». По информации издания «Страна.ua», речь идет о близком к политику бизнесмене Тимуре Миндиче и предпринимателе Александре Цукермане.

Я подпишу указ о применении санкций против двух человек, которые фигурируют в деле НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — NEWS.ru.) по «Энергоатому», — заявил Зеленский.

Ранее НАБУ сообщили, что в рамках расследования коррупционной схемы в энергетическом секторе Украины обвинения предъявили семи фигурантам. По данным ведомства, пятеро подозреваемых были задержаны. В Бюро также раскрыли механизм преступной деятельности — организация систематически получала незаконное вознаграждение в размере 10–15% от стоимости контрактов, заключаемых с контрагентами государственного предприятия «Энергоатом».

Также депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что бизнесмен Миндич покинул территорию Украины с помощью зарубежного паспорта. По его данным, ключевой соратник президента Владимира Зеленского для отъезда накануне проведения обысков воспользовался израильским документом.