Запад потребовал от Белграда срочно «решить проблему Косова» Вучич: от Белграда потребовали «решить проблему Косова»

ФРГ и Франция при поддержке США и Турции потребовали от Белграда «решить проблему Косова» в кратчайшие сроки, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации по результатам заседания Совета безопасности страны, передает ТАСС. Заседание Совбеза прошло после переговоров Вучича с представителями стран Евросоюза (ЕС) 9 сентября. В Белград прибыли советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, советник президента Франции Эмманюэль Бонн и спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак.

Франция и Германия, крупнейшие европейские страны, при поддержке США и Турции, как они сказали, выступили за необходимость решения «косовской проблемы» во время кризиса в Европе, — сказал президент.

9 сентября сербский лидер заявил, что признания Косово не будет. Ранее зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал забыть, что Косово — это Сербия. Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь выразила поддержку Белграду. Ее ответом на заявление американской стороны стало короткое «никогда».

26 августа Вучич заявил, что в ходе встречи с представителями ЕС и США не удалось достичь компромисса по отказу Приштины пускать в Косово автомобили с сербскими номерами.