За сутки коронавирусом заразились более 750 португальцев

https://static.news.ru/photo/09324212-773a-11ea-afd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pedro Fiuza/Xinhua/Global Look Press

В Португалии за прошедшие сутки выявлено 754 новых случая коронавируса.

Об этом сообщили в Минздраве страны. По его данным, от заболевания за сутки скончались 29 пациентов, передаёт РИА Новости.

Таким образом, в Португалии насчитывается более 11,2 тысяч человек с коронавирусом. Скончались 295 пациентов, 75 выздоровели. Самая сложная ситуация по-прежнему складывается на севере страны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что британская певица Марианна Фейтфул госпитализирована с коронавирусом.