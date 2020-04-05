За сутки коронавирусом заразились более 750 португальцев

В Португалии за прошедшие сутки выявлено 754 новых случая коронавируса.
Об этом сообщили в Минздраве страны. По его данным, от заболевания за сутки скончались 29 пациентов,
Таким образом, в Португалии насчитывается более 11,2 тысяч человек с коронавирусом. Скончались 295 пациентов, 75 выздоровели. Самая сложная ситуация по-прежнему складывается на севере страны.
Ранее NEWS.ru писал о том, что британская певица Марианна Фейтфул госпитализирована с коронавирусом.
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