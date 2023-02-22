Юрист назвала бредом закон о декриминализации зоофилии в Испании Юрист Комагина назвала бредом закон о декриминализации зоофилии в Испании

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Юрист Анастасия Комагина заявила, что пребывает в шоке от того, что в Испании одобрили декриминализацию зоофилию. Эксперт отметила, что любой нормальный человек отнесется к этой новости негативно. В беседе с «Царьградом» она назвала бредом инициативу испанского конгресса, согласно которой совокупление с животным не является уголовным преступлением, если в процессе совокупления ему не был причинен вред.

Сложно сказать, чем руководствовались законодатели в Испании. Что значит «не причинит вреда»? Я в шоке. Любой нормальный человек, даже не зоозащитник, негативно отнесётся к этой новости, — заявила Комагина.

Юрист считает, что подобный законопроект был пролоббирован близкими к правительственной верхушке людьми. По ее мнению, объяснить декриминализацию зоофилии можно только таким образом.

При этом в целом принятый конгрессом Испании закон ужесточает наказания за жестокое обращение с животными, пишет издание. Комагина считает, что таким образом власти пытались задобрить местных зоозащитников. Изменения приняли одновременно, чтобы избежать протестов и демонстраций.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев ранее возмутился сообщениями СМИ о декриминализации зоофилии в Испании возмутили. Парламентарий призвал спасать всех животных страны и даже самих испанцев. Он допустил, что следом за зоофилией из-под уголовного кодекса выведут некрофилию и публичные массовые оргии.