WP: Украина признала причастность к атаке по аэродрому под Курском

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Удары с применением БПЛА по аэродромам в Курской, Рязанской и Саратовской областях осуществила Украина, пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Официально Киев не подтверждал свою причастность к атакам, однако источник WP на условиях анонимности заявил, что все три атаки совершила Украина.

Это были украинские беспилотники — очень успешные, очень эффективные, — заявил собеседник издания.

WP отмечает, что на аэродромах под Курском и Рязанью, что в нескольких часах езды от Москвы, базируются российские бомбардировщики, которые войска РФ применяют для ударов по украинским энергообъектам.

Атаки с применением беспилотников по российским военным аэродромам в Рязанской области и Саратовской областях были осуществлены в понедельник, 5 декабря. Минобороны РФ возложило ответственность на Украину и подтвердило гибель трех российских военнослужащих, при этом нанесенный ущерб в ведомстве назвали минимальным. Утром 6 декабря в районе авиабазы под Курском после атаки БПЛА загорелся нефтенакопитель.

Власти Курской области 6 декабря продлили действие «желтого» уровня террористической опасности в регионе еще на две недели.