WarGonzo: ВСУ готовят прорыв под Красным Лиманом WarGonzo: ВСУ выстроили штурмовые колонны и технику для атаки на Торское под Красным Лиманом

Фото: МО Украины

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что ВСУ выстроили штурмовые колонны и технику для марша по направлению к населенному пункту Торское под Красным Лиманом. Минобороны России не подтверждает данную информацию.

Накануне украинские войска уже попытались войти в населенный пункт Торское и взять под свой контроль дорогу Красный Лиман-Сватово, однако были отброшены от этой трассы российской армией, говорится в сообщении.

Торское — это главная дорожная развязка, по которой можно попасть в Красный Лиман и Дробышево. В случае утраты контроля над ней — наши группировки там рискуют попасть в окружение, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Киев бросил все силы на срыв голосования на референдумах. По его мнению, ВСУ хотят прорвать фронт, при этом самая опасная ситуация создалась в районе Красного Лимана. Кнутов подчеркнул, что ВСУ пытаются окружить город, чтобы продолжить продвижение вглубь ДНР и ЛНР, также большие силы украинцев для прорыва фронта собраны в районе Угледара.