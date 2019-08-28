https://static.news.ru/photo/4e5d76d0-c98f-11e9-b04f-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Руководитель РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский считает, что его задержание должно было поднять рейтинг экс-президента страны Петра Порошенко, но результат оказался противоположным.

Я к этому отнёсся с первого дня как к попытке поднять политический рейтинг ушедшего президента, попытка оказалась неудачной. Президенту она стоила его места, — цитирует журналиста портал ukraina.ru .

Как ранее писал News.ru, суд в Киеве изменил меру пресечения Кириллу Вышинскому с содержания под стражей на освобождение под личное поручительство. Теперь он обязан являться в суд или к следователю по первому требованию.

Под арестом журналист находился больше года. Его задержали в Киеве 15 мая прошлого года. Его подозревают в госизмене, а также в поддержке самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР. Журналисту может грозить до 15 лет лишения свободы. 17 мая 2018 года Херсонский городской суд арестовал Вышинского.

Сам журналист отвергает все обвинения и заявляет о своей невиновности. Суд не раз продлевал ему меру пресечения, в общей сложности он провёл под арестом 400 дней.

Вышинского поддерживали и российские, и зарубежные коллеги. Весной 2019 года более 250 российских и международных журналистов подписали обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой освободить его.