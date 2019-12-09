ВВС Украины впервые за 20 лет провели полёт с дозаправкой в воздухе. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, тренировочные полёты совершили пилоты самолётов Су-24М, Су-24МР и Л-39 из 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франка.
Изюминкой полётов стали вылеты с контрольным испытанием унифицированного подвесного агрегата заправки, который прошёл ремонт и модернизацию. Выполняли эти полёты лучшие экипажи «сушек», — рассказали в ведомстве.
Как
Ранее News.ru сообщал, что истребители Су-27 Воздушных сил Украины сняли на видео испытательный полёт противокорабельной ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун».
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