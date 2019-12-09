https://static.news.ru/photo/07482904-19ab-11ea-bbf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.gov.ua

ВВС Украины впервые за 20 лет провели полёт с дозаправкой в воздухе. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, тренировочные полёты совершили пилоты самолётов Су-24М, Су-24МР и Л-39 из 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франка.

Изюминкой полётов стали вылеты с контрольным испытанием унифицированного подвесного агрегата заправки, который прошёл ремонт и модернизацию. Выполняли эти полёты лучшие экипажи «сушек», — рассказали в ведомстве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Генштаб, в будущем полёты таких экипажей с практическим выполнением дозаправки в воздухе «будут проходить планово».

Ранее News.ru сообщал, что истребители Су-27 Воздушных сил Украины сняли на видео испытательный полёт противокорабельной ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун».