Вучич рассказал, что многому учится у Путина

Президент Сербии Александр Вучич признался, что многому учится у своего российского коллеги Владимира Путина. Об этом политик рассказал в интервью для YouTube-канала «Соловьёв.Live».

По словам Вучича, он неоднократно встречался с Путиным и это были важные для Сербии встречи. И на этот раз, по признаниям сербского главы, в его кабинете «уже неделями идёт подготовка встречи» с российским президентом.

Вучич считает, что Владимир Путин является «силой России», который возвысил страну.

Он именно тот, кто возвысил Россию. Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального. <...> От президента Путина я всегда могу многому научиться, многое услышать от него, — сказал сербский президент.

Ранее Вучич выразил надежду обсудить с Путиным цены на газ и увеличение поставок.