Вучич предупредил о появлении в Европе «нового Зеленского» Вучич: косовский премьер хочет быть «новым Зеленским», эскалация возможна в любой момент

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер Косово Альбин Курти желает подражать президенту Украины Владимиру Зеленскому и развязать боевые действия. В этой связи ситуация в непризнанной республике остается напряженной, эскалация может произойти в любой момент. Такое заявление сделал в эфире телеканала TV Prva президент Сербии Александр Вучич.

В любой день дело может дойти до эскалации, поскольку Курти мечтает о войне и мечтает быть Зеленским. Для него не проблема, что за него будет воевать кто-то другой. Они хотят, чтобы НАТО вступила в конфликт с Сербией, в наши же интересы воевать не входит, — сказал глава государства.

По словам Вучича, вина за обострение ситуации на севере автономного края Косово лежит сегодня именно на Курти, поскольку «он знает, что, что бы он ни делал, американцы будут выступать за сохранение так называемой независимости Косово» и против возвращения в регион «тысячи сербских солдат и полицейских».

Обострение ситуации в сербских поселениях на севере Косово и Метохии началось 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в ряде муниципалитетов. Силовики попытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, одержавших победу на выборах, бойкотированных правительством Сербии.

29 мая тысячи сербов собрались перед зданиями с требованиями отвода спецназа и отзыва косоварских мэров. Вечером в Звечане произошли столкновения между сербами и натовскими силовиками, которые открыли по протестующим огонь, применили светошумовые гранаты и распылили слезоточивый газ. Пострадали более 50 участников акции.