Вучич объявил об уходе с поста главы Сербской прогрессивной партии

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич объявил об уходе с поста председателя правящей Сербской прогрессивной партии, передает ТАСС. Заявление сербский лидер сделал 26 мая в ходе митинга на площади перед скупщиной (парламентом) республики , который проводился на фоне усиления акций протеста.

Это последний вечер, когда я к вам обращаюсь как председатель СНС, завтра кто-то другой возьмет мою, нашу, вашу СНС, чьим верным и преданным членом я останусь. Но я и завтра буду президентом всех граждан Сербии, а не председателем политической партии, — заявил Вучич.

По словам политолога Стевана Гайича, президент Сербии собирается создать новый политический блок. За счет этого маневра Вучич планирует избавиться от прозападных элементов в собственной партии. Политолог добавил, что глава государства хочет «избавиться от плохого бренда». Он не исключил, что в Сербии произойдет отставка правительства с последующими выборами.

Ранее сербский лидер привел армию в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово. В непризнанной республике ранее начались столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами. В общине Звечан спецназовцы применили шумовые гранаты. К зданиям органов местного самоуправления в Косовской Митровице, Лепосавиче, Зубином Потоке были направлены колонны полицейских бронемашин.