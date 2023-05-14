«Маневр»: сербский политолог объяснил, почему Вучич покинет правящую партию Политолог Гайич заявил, что президент Сербии Вучич может создать новую партию

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич не собирается уходить со своего поста, он хочет покинуть Сербскую прогрессивную партию (СПП), чтобы создать новый политический блок, заявил NEWS.ru сербский политолог Стеван Гайич. По его словам, за счет этого маневра сербский лидер планирует избавиться от прозападных элементов в собственной партии.

Вучич никуда не уходит, это, я бы сказал, маневр. Он собирается создать новый блок, сделать ребрейдинг партии, потому что Сербская прогрессивная партия – токсический бренд. Рейтинг Вучича всегда был намного выше рейтинга его партии. Это также может быть маневр, чтобы избавиться от прозападных частей в собственной партии, — считает Гайич.

Политолог добавил, что Вучич хочет «избавиться от плохого бренда». Он не исключил, что в Сербии возможна отставка правительства с последующими выборами.

Возможно, в Сербии будут выборы, будет отставка правительства, это даст Вучичу возможность избавиться от министров, которые не совпадают с новой политикой. Скорее всего, он возглавит новый блок, но то, что он уходит, не стоит драматизировать, — подчеркнул Гайич.

Ранее Вучич заявил, что в ближайшее время уйдет с поста главы СПП. Он добавил, что все объяснит соотечественникам на предстоящем съезде СПП, который запланирован на 26 мая и должен стать крупнейшим в истории страны. Президент Сербии отметил, что на предстоящем съезде будут приняты важные решения, в том числе относительно требований оппозиции об отставке высокопоставленных чиновников, среди которых министры внутренних дел и просвещения