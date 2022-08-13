В Запорожье сообщили об очередном обстреле ЗАЭС со стороны Украины Член ВГА Запорожской области Рогов: ВСУ вновь обстреляли Энергодар и ЗАЭС

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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре

Подразделения украинских войск снова начали обстреливать Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов в Telegram. По его словам, в городе слышны выстрелы.

Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилеты в районе побережья Днепра и ЗАЭС, — написал он.

Запорожская АЭС в Энергодаре в данный момент находится под контролем российских войск. В последние дни она постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Атаки в большинстве случаев отражают системы ПВО, но при этом фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает факт обстрелов украинскими вооруженными силами Запорожской АЭС. Он обвинил в атаках Россию и призвал ввести новые санкции против нее в атомной отрасли.

Накануне Рогов сообщил, что местные власти планируют законсервировать территорию атомной станции. По его словам, у украинской стороны в скором времени возникнут проблемы с электричеством, так как в целях безопасности нагрузки на АЭС уже были снижены до предельно допустимых значений, а после консервации атомной станции украинские власти рискуют и вовсе лишиться подачи электроэнергии. Он добавил, что в ходе недавних обстрелов один из снарядов приземлился в 10 метрах от площадки хранения ядерных отходов.