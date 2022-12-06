ВС России нанесли удар по системе военного управления Украины Минобороны: ВС России ударили по системе военного управления и объектам энергетики Украины

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ВС РФ массированным ударом по украинской инфраструктуре прервали ремонт и выпуск обороной продукции, а также нарушили железнодорожные перевозки военной техники и подвоз резервов на фронт, сообщили в Минобороны. Ведомство показали видео пусков.

В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий, — говорится в сводке.

По оценке Минобороны, цель достигнута, все назначенные объекты поражены.

Ранее российские военные уничтожили пункты дислокации иностранных бойцов в ДНР. Кроме того, ракетными войсками и артиллерией были поражены РЛС американского производства и два склада вооружения и боеприпасов ВСУ.

До этого Минобороны России опубликовало кадры работы минометных подразделений Южного военного округа по группам диверсантов ВСУ. Российские войска нанесли удары по группам украинских разведчиков, совершающих рейды в район Каховской ГЭС.