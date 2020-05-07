Врач из Италии рассказала о дезориентации больных коронавирусом

У некоторых заразившихся коронавирусной инфекцией наблюдаются необычные симптомы, в том числе дезориентация и спутанность сознания. Об этом рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Елизавета Терентьева из Италии.
Медик работает в больнице города Монца, пригороде Милана.
По словам Терентьевой, больные начинают «чудить», поскольку долго лежат без движения и общения, кроме того, у них наблюдается небольшое кислородное голодание мозга.
Так, один мужчина решил в салат добавить оливковое масло, но вместо него взял дезинфицирующий раствор с хлоргексидином. Хорошо, что медсестра вовремя это заметила.
Иногда по ночам наши больные сбегают, ходят по отделению, как привидения, хотя им нельзя покидать палаты, — сказала врач.
Другой пациент рассказывал, что недавно у него умерла жена, а потом резко переключился на тему продуктов. Такое неадекватное поведение, по словам медика, также может произойти.
Как рассказала Терентьева, дезориентация связана с пониженной сатурацией кислорода крови.
Показатель считается нормальным — 100%–98%. Если понижается до 70%–60%, то поведение человека может становиться неадекватным, — отметила она.
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