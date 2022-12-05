Воздушная тревога объявлена по всей Украине

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны. Как утверждают авторы Telegram-канала «Труха Украина», сегодня на территории страны может упасть около 100 ракет. Официально эти цифры не подтверждаются.

Масштабная воздушная тревога: примерно 100 ракет могут ударить по Украине. <...> Верим в ПВО, — говорится в сообщении.

Утром тревога уже срабатывала в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по украинской критической инфраструктуре.

23 ноября власти ряда регионов Украины сообщили об ударах по объектам инфраструктуры. Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ракета поразила один из таких объектов. Об обстреле критической инфраструктуры в Винницкой области сообщил глава облгосадминистрации региона Сергей Борзов.

В тот день большая часть украинских электростанций приостановила работу. Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены.