Вован и Лексус поговорили с главой МИД Швеции о «Северном потоке — 2»

Глава МИД Швеции Анн Линде рассказала пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), почему не будет санкций против «Северного потока — 2». Видео опубликовано на YouTube.

Диалог вёлся от имени жены оппозиционера Алексея Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова. На записи «Волков» говорит Линде о беседе с рядом партнёров из Германии для «давления» на правительство России с целью прекращения строительства газопровода. Министр заявила, что большинство шведских парламентариев выступают за санкции против газопровода.

Но с нашей стороны это будут санкции против Германии, Австрии, Бельгии и Голландии, компании которых финансируют и строят «Северный поток — 2». А мы должны сосредоточиться на санкциях против России. Мы не хотим санкций против Германии, — заметила Линде.

Она отметила, что раскол внутри Евросоюза по этому вопросу не вызывает сомнений. Единства европейских стран в желании сказать своё «нет» в адрес «Северного потока — 2» не наблюдается.

Ранее Вован и Лексус от лица мэра Киева Виталия Кличко позвонили ночью президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросили якобы принять заявление об увольнении. Запись разговора обнародована на YouTube.