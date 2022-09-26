Военный эксперт: ВСУ бросили все силы на срыв референдумов в Донбассе Военный эксперт Кнутов: ВСУ пытаются сорвать референдумы и окружить Красный Лиман

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Солдаты ВС Украины

Вооружённые силы Украины пытаются сорвать голосование на референдумах о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, рассказал «Радио 1» военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, все силы Украины направлены на то, чтобы прорвать фронт, при этом самая опасная ситуация создалась в районе Красного Лимана. Как пояснил Кнутов, ВСУ пытаются окружить город, чтобы продолжить продвижение вглубь ДНР и ЛНР, также большие силы украинцев для прорыва фронта также собраны в районе Угледара.

Противник всеми силами пытается сорвать референдумы по вопросу присоединения к России, которые по большей части можно считать состоявшимися в четырёх регионах. Исходя из этого, он собрал все резервы, включая подразделения из-под Киева, с Западной Украины, чтобы прорвать фронт и сорвать голосование, — заявил Кнутов.

Как заявил эксперт, серьезных изменений на фронте тем не менее нет. По словам Кнутова, российские войска медленно продвигаются в центр Артемовска и Соледара.

В районе Запорожья идет активная подготовка к форсированию Днепра силами украинских ВС, сообщил военный эксперт. Для этого страны Запада поставляют Киеву плавающую бронетехнику, способную преодолевать водные преграды.

Избирком Херсонской области ранее признал референдум в регионе состоявшимся, поскольку явка составила более 50%. Также главы избиркомов Луганской и Донецкой народных республик заявили о том, что плебисцит состоялся. По данным на вечер 25 сентября, явка составляла более 72%.