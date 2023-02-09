Военный эксперт: Украина может получить ядерное оружие с помощью Запада Военный эксперт Хатылев: Украина может получить ядерное оружие с помощью Запада

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Украина готовится к получению ядерного оружия при помощи Запада, считает полковник Сергей Хатылев. В беседе с «Народными Новостями» военный эксперт уточнил: чем больших успехов Вооруженные силы России достигают в ходе СВО, тем активнее Киев просит у Запада новые виды вооружения. По его мнению, президент Зеленский вскоре начнет запрашивать у западных партнеров ядерные боеприпасы.

Все подходит к тому, что Зеленский будет просить ядерное оружие или ядерные боеприпасы, которые применяются и в «Абрамсах», и в «Леопардах». А опыт применения западного ядерного боеприпаса уже был в Югославии, Ираке, Ливии,— заявил Хатылев.

Полковник уточнил, что если бы Украина уже обладала ядерным запасом, она попыталась бы провести его испытания, но, по данным российской стороны, этого еще не происходило. При этом военный эксперт уточнил, что Киев обладает нужными технологиями и промышленностью, чтобы создать ядерное оружие. В таком случае поддержка Запада могла бы заключаться в предоставлении специалистов украинской стороне.

Можно сделать один вывод: какие-то работы на этом направлении ведутся. Естественно, что у украинцев имеются ядерные технологии, имеется западная помощь в том числе, а оттуда могут даже специалистами помочь, — заключил Хатылев.

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак ранее заявил, что Украина к настоящему моменту уже может располагать арсеналом ядерного оружия. Он подчеркнул, что сейчас не существует серьезного запрета на наличие такого вооружения у Киева.