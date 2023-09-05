Военный эксперт предсказал, когда ВСУ перейдут в оборону Военный эксперт Клинцевич: ВСУ перейдут в оборону через месяц

Фото: МО Украины

ВСУ после неудачных попыток контрнаступления примерно через месяц будут вынуждены перейти в оборону, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Комментируя ситуацию ИА SM.News, он уточнил, что Запад и США могут отказаться продолжать финансировать Украину.

В этой ситуации не факт, что Украина без резкой интенсификации помощи сможет продолжить наступательные действия после наступления осени. То количество, которое они сформировали, как раз, на ближайший месяц им хватит, а потом придется в оборону переходить, — пояснил военный эксперт.

По словам Клинцевича, за предыдущий период суммарно Западу и США пришлось потратить около $160 млрд. В случае, если поддержка Украины продолжится, Вашингтону придется вновь взять на себя большую часть расходов. Эксперт уточнил, что в 2024 году финансировать Украину уже никто не обещает.

Пока больших денег на 2024 год мы не видим. Дело в том, что только на выплату зарплат военнослужащим, пенсионерам, в условиях упавшей экономики нужно $50 млрд. На 2024 год таких денег Украине пока никто не обещал, — отметил Клинцевич.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что Вооруженные силы России будут развивать наступательные действия в зоне проведения спецоперации по мере того, как будет затухать активность ВСУ. По его словам, этого следует ожидать к концу сентября.