Военный эксперт объяснил, почему Зеленский откладывает контрнаступление Полковник Литовкин назвал отсутствие авиации и ПВО причиной медлительности ВСУ с наступлением

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Главная проблема, которая больше всего пугает Владимира Зеленского и вынуждает его постоянно откладывать обещанное контрнаступление, это неспособность прикрыть технику и войска от ударов с воздуха, считает полковник ВС РФ в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин. Таким образом он прокомментировал в беседе с «ПолитРоссией» слова президента Украины о том, что тот ждет «некоторых вещей» для начала активных боевых действий.

У них нет должного количества авиации ударной и бомбардировочной, а также ударных вертолетов. Нечем будет прикрывать бронетехнику на поле боя при наступлении. Она будет открыта для удара наших самолетов и ракет. Кроме авиации у них нет средств ПВО войскового звена в нужном количестве. Поэтому тянут кота за хвост и понимают, что атака для них будет катастрофой, — пояснил Литовкин.

Эксперт напомнил, что Киев давно требует от Запада поставок самолетов, однако Вашингтон и его союзники отвечают на эти запросы отказом. Литовкин подчеркнул, что для западных самолетов на Украине нет необходимых аэродромов и инфраструктуры, а на переподготовку летчиков для управления F-16 необходимо как минимум полгода.

Также полковник отметил, что США заинтересованы в украинском контрнаступлении, так как лишь наглядное продвижение ВСУ на фронте сможет оправдать вложенные в конфликт десятки миллиардов долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ пока не готовы начать контрнаступление, с которым им нужно еще немного подождать.