«Умеют умирать»: военкор раскрыл неудобную правду о 47-й бригаде ВСУ Сладков: солдаты 47-й бригады ВСУ под Авдеевкой доказали способность умирать

Фото: МО Украины

Военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая действует в Авдеевке, за все время боевых действий смогли доказать лишь одно — они умеют умирать, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, украинские бойцы способны выполнять приказы командования и готовы идти вперед, но каких-либо глобальных успехов так и не достигли.

47-я бригада действует в Авдеевке, и я хочу сказать, что она за все это время своего существования и за весь период активного действия, прежде всего в контрнаступлении, доказала лишь одно — они умеют умирать. Да, идут вперед, выполняют приказ свой, киевский, но умеют умирать, не более того. Каких-то успехов глобальных не продемонстрировано, — написал военкор.

Сладков отметил, что переброска 47-й бригады в Авдеевку свидетельствует о том, что дела у ВСУ на этом направлении идут плохо. По его прогнозам, украинским войскам не удастся перехватить инициативу, так как у российской армии гораздо больше возможностей.

Ранее Сладков сообщил, что Вооруженные силы Украины продолжают наступать в районе населенного пункта Работино, несмотря на отсутствие успехов. В связи с этим журналист предположил, что у ВСУ «что-то сломалось» на этом участке фронта.