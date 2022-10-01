Военкор Поддубный: ВСУ вынудили ВС России отступить из Красного Лимана

Фото: Министерство обороны Украины

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ вынудили российскую армию выйти из Красного Лимана. В своем Telegram-канале он написал, что бойцы и командиры Вооруженных сил России избежали оцепления со стороны противника, отойдя на оборонительные рубежи. По словам Поддубного, альтернативой отступлению стало бы взятие российских солдат в котел. В Минобороны России информацию на данный момент не подтвердили.

В итоге, на лиманском направлении противник вынудил наши части выйти из Красного Лимана. Бойцы и командиры Русской Армии с боями избежали окружения и отошли на оборонительные рубежи. Альтернатива отступлению — котел. Теперь район Кременной — передний край, — написал Поддубный.

Ранее военный репортер Александр Коц сообщил, что дорога к городу Сватово из Красного Лимана фактически заблокирована. Журналист отметил, что путь на Кременную (находится в Северодонецком районе Луганской области) пока что открыт, но к району уже подступают диверсионно-разведывательные группы противника. Под угрозой, как указал военный корреспондент, также дорога в районе Торского, где на текущий момент враг «пытается навязать бои».

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что населенный пункт находится в полукольце и продолжает обстреливаться украинскими военными. Он написал, что населенные пункты Ямполь и Дробышево вышли из-под контроля Вооруженных сил ДНР, ЛНР и России. Бои продолжаются.