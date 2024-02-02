Военэксперт высмеял слова Подоляка о провале наступления ВСУ Дандыкин: командование ВСУ допустило стратегический провал при контрнаступлении

Фото: МО Украины

Командование ВСУ допустило не ряд тактических ошибок, а стратегический провал в рамках контрнаступления, что привело к его краху, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинская сторона «ничего не продумала» и решила «кавалерийским наскоком» броситься на позиции России.

Они даже не заметили, несмотря на полный доступ к спутниковой разведке НАТО, как ВС России выстраивали оборонительные линии, усеивали все минами, возводили фортификационные сооружения и так далее, — заявил Дандыкин.

Он добавил, что Киеву могли вскружить голову предшествующие наступлению события в Херсонской и Харьковской областях, а также вера в «чудо-оружие» типа немецких танков Leopard. В том числе эти факторы, считает Дандыкин, привели к поражению ВСУ еще в предполье, не доходя до первых рубежей ВС РФ.

Они же мечтали летом 2023-го гулять по Ялте, но их планы провалились. У них не тактический, а стратегический провал на уровне руководства ВСУ. Все потеряли, всех профессионально подготовленных, в том числе на Западе, бойцов. Теперь они рассуждают, что произошло, друг на друга кивают Буданов, Ермак, Залужный и Подоляк, — заключил эксперт.

Ранее советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в интервью украинскому «24 каналу» заявил, что итоги контрнаступления ВСУ оставили «негативный осадок». По его словам, в ходе контрнаступления командование армии допустило ряд тактических ошибок, что признают как политики, так и сами военные. В связи с этим он призвал европейских партнеров усилить меры поддержки украинской армии.