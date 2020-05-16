Во Франции рассказали о процессе восстановления туризма

Власти выделили французским туркомпаниям, а также спортивному и культурному сектору €18 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Офиса по туризму Франциив России и СНГ.
Как отметил глава правительства Франции Эдуард Филипп, «туризм, будучи одним из главных секторов французской экономики, возможно, столкнулся сегодня с самым сложным испытанием в современной истории».
План по восстановлению отрасли, который подготовили вместе со специалистами, включает в себя три раздела:
-
санитарные меры,
-
информирование,
-
поддержка туристов, материальная поддержка бизнеса и подготовка проекта по восстановлению и трансформации сферы путешествий.
Филипп также отметил, что решение об открытии кафе и ресторанов примут на неделе с 25 мая. В благополучных по COVID-19 департаментах полное открытие возможно со 2 июня с учетом благоприятной эпидемиологической ситуации,
Также сообщается, что французы начнут путешествовать по стране в июле-августе. При этом туркомпании и отельеры гарантируют полный возврат денежных средств в случае отмены бронирования из-за коронавируса.
Как писал NEWS.ru, ранее во Франции запретили акции «жёлтых жилетов» из-за эпидограничений.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен