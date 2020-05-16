Во Франции рассказали о процессе восстановления туризма

https://static.news.ru/photo/fe0fcaa8-9764-11ea-a47a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Global Look Press

Власти выделили французским туркомпаниям, а также спортивному и культурному сектору €18 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Офиса по туризму Франциив России и СНГ.

Как отметил глава правительства Франции Эдуард Филипп, «туризм, будучи одним из главных секторов французской экономики, возможно, столкнулся сегодня с самым сложным испытанием в современной истории».

План по восстановлению отрасли, который подготовили вместе со специалистами, включает в себя три раздела:

санитарные меры,

информирование,

поддержка туристов, материальная поддержка бизнеса и подготовка проекта по восстановлению и трансформации сферы путешествий.

Филипп также отметил, что решение об открытии кафе и ресторанов примут на неделе с 25 мая. В благополучных по COVID-19 департаментах полное открытие возможно со 2 июня с учетом благоприятной эпидемиологической ситуации, передаёт РИА Новости.

Также сообщается, что французы начнут путешествовать по стране в июле-августе. При этом туркомпании и отельеры гарантируют полный возврат денежных средств в случае отмены бронирования из-за коронавируса.

Как писал NEWS.ru, ранее во Франции запретили акции «жёлтых жилетов» из-за эпидограничений.