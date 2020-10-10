Во Франции расширили список опасных городов по заражению коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c69c7254-0acf-11eb-b807-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global look Press

Власти Франции расширили список особо опасных регионов страны в связи с распространением коронавируса и нехватки мест в палатах реанимации. Ранее к «аллой», максимально опасной, зоне распространения инфекции относились только Париж, Марсель и Гваделупа, теперь к ним добавили Гренобль, Лион, Лилль и Сент-Этьен.

Режим особо строгих мер борьбы с коронавирусом в этих городах будет действовать в течение 15 дней, после чего власти могут принять решение о его продлении.

В этих городах закрываются все бары, спортивные залы, а торговые заведения обязаны прекращать работу в 22 часа. В ресторанах число сидящих за столом не должно превышать шести человек. Всем клиентам рекомендуется оставлять номер своего телефона, чтобы их могли оповестить, если станет известно о заражении находившихся поблизости от них в зале людей.

За соблюдением ограничительных мер будет наблюдать полиция. Так, за отсутствие маски на улице граждан будут штрафовать на €135 в случае первого нарушения, за повторное — на €1 500.

Накануне министерство здравоохранения страны сообщило, что во Франции за сутки число инфицированных достигло рекордного за время эпидемии уровня, превышающего 20,3 тысячи человек. Даже во время карантина в марте этот показатель не поднимался выше 8 тысяч, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал NEWS.ru, на территории Китая в течение последних 50 дней были выявлены только завозные случаи заражения коронавирусом. Эксперты считают, что властям страны удалось достичь такого результата, так как они с самого начала знали, как действовать, имея опыт предыдущих эпидемий SARS.